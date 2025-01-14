Названа зарплата, при которой можно рассчитывать на пенсию в 50 тысяч рублей

Финансы Mail выяснили, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 50 тысяч рублей

Для получения максимальной суммы пенсии — до 50 тысяч рублей в месяц — россиянам необходимо, чтобы отчисления от заработной платы позволяли зарабатывать максимальное количество пенсионных коэффициентов — 10 в год, пишет портал «Финансы Mail» со ссылкой на сообщение доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.

Как напомнила Иванова-Швец, размер пенсии россиян напрямую зависит от двух показателей — трудового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов. При этом в России пенсия по старости формируется из фиксированной и накопительной частей.

По ее словам, с 1 января 1 балл индивидуального пенсионного капитала повысили до 142,76 рубля. То есть за год при наилучшем раскладе величина заработанной накопительной части пенсии может составить 1427,6 рубля. Размер фиксированной части пенсии ежегодно устанавливает правительство, на этот год сумма составляет 8728 рублей 73 копейки.

Для достижения суммы пенсии в 50 тысяч рублей требуется, чтобы накопительная часть составила 41 272,28 рубля. По словам доцента, выходит, что россияне должны получать в течение 30 лет зарплату, равную накоплению 10 пенсионных коэффициентов.

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