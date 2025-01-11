Названы качества идеального сотрудника в 2025 году

Более 60% работодателей РФ при подборе сотрудников учитывают опыт, а не возраст

Для большинства опрошенных российских работодателей — 64% — важен не возраст, а опыт и компетенции соискателя. Только 36% отдают предпочтение молодым специалистам. Это следует из имеющихся в распоряжении «Газеты.Ru» результатов опроса, проведенного центром «Профессии будущего» и социальной сетью для бизнеса «TenChat».

На наличие у соискателя высшего образования обращают внимание 37% участников опроса. В то же время специалисты со средним профессиональным образованием востребованы среди 30% работодателей. 21% респондентов в первую очередь смотрит на опыт, а не на диплом будущего сотрудника.

Определяющим фактором при выборе кандидата 40% опрошенных назвали его высокую обучаемость. Для 20% голосующих принципиально важно знание иностранного языка. Инициативность в работе приветствуют 16% респондентов, а 14% обращают внимание на опыт в аналогичных проектах. 11% работодателей ценят в потенциальном работнике все перечисленное.

По мнению 36% опрошенных, идеальный сотрудник должен быть гибким и легко адаптироваться к любым условиям. Владение современными технологиями и программами отмечают 17% участников, лидерские навыки — 14%, умение работать в команде — 13%, а за целеустремленность и креативность проголосовали 11% респондентов.

На вопрос «Должен ли кандидат обладать гибкими навыками?» 49% работодателей ответили, что они важны не меньше, чем профессиональные умения.

Более половины опрошенных (57%) оценивают «зигзагообразную» карьеру специалиста положительно, полагая, что это свидетельствует о его хорошей насмотренности. Тем не менее, 42% респондентов негативно относятся к резкой смене деятельности.

Почти 40% работодателей оказались не против того, чтобы кандидат вел несколько проектов одновременно, если это не сказывается на качестве работы. Треть участников (33%) смотрят на такой опыт положительно и считают, что это говорит о хорошем нетворкинге и высокой востребованности специалиста. 27% респондентов высказались негативно, полагая, что совмещение разных обязанностей может отвлекать работника от основных задач.

Опрос был проведен в январе 2025 года. В нем приняли участие более 500 компаний.

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