В России оценили решение суда в ЮАР арестовать активы Google

В Африке набирает популярность идея борьбы с неоколониализмом. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-африканист Виктор Васильев, комментируя постановление Высокого суда Южно-Африканской Республики (ЮАР) об аресте активов компании Google. По его словам, именно крупные западные корпорации служат «проводниками имперских интересов».

Эксперт отметил, что Запад отметился на Африканском континенте хищением природных ресурсов, а также нарушением местного экологического и трудового законодательства.

«Таким образом, под прицелом рискуют оказаться достаточно известные компании. Не только Google, но и Apple, Nestle, Glencore, Rio Tinto и другие», — сказал Васильев.

В июне Высокий суд ЮАР арестовал активы компании Google South Africa по делу о блокировке православного телеканала.

Соответствующее решение принято судом после того, как компания не выполнила решение о восстановлении работы канала Foundation for Orthodox Television.

Как рассказали авторы канала, данное решение стало развитием ситуации, которая связана с приговором московского суда летом прошлого года против головного Google LLC.

Ранее президент России Владимир Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности недружественных стран.