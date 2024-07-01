«Гугл» отсудил у Google 10 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с американской корпорации Google International LLC около 10 млрд рублей в пользу ООО «Гугл». Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о признании незаконности сделок по перечислению российским подразделением Google почти 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес головной компании и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн рублей.

О начале судебного разбирательства по этому поводу стало известно в апреле. В заявлении Таляровского утверждалось, что решения и сделки по перечислению средств происходили на фоне досудебного разбирательства в судах РФ с медиахолдингом «Царьград», которые закончились присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки.

По мнению конкурсного управляющего, сделки являются недействительными, ведь их осуществили в преддверии банкротства «Гугла», и они были направлены на причинение вреда кредиторам.

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