Китай не принимает попавшие под санкции три танкера с нефтью из РФ

Bloomberg: КНР не принимает попавшие под санкции три танкера с нефтью из России

Китайские порты не принимают три танкера с нефтью из России, которые попали под новые санкции США. Об этом сообщает Bloomberg.

«По данным сервиса отслеживания судов, три танкера, перевозящие более 2 миллионов баррелей российской нефти, находятся в водах восточного Китая после того, как в пятницу они попали под санкции США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Huihai Pacific, Mermar и Olia пришли из дальневосточного порта Козьмино.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время. Отмечалось, что ужесточение ограничительных мер со стороны США в отношении российского нефтяного сектора ограничит поставки нефти в Китай и Индию со стороны России.

Ранее в Венгрии назвали последствия новых санкций США против России.