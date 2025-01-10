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Nvidia пожаловалась на Байдена

Nvidia: ограничения администрации Байдена на экспорт чипов для ИИ вредны США
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Reuters

Планы администрации президента США Джо Байдена (занимает пост президента до 20 января) по ужесточению ограничения экспорта чипов для искусственного интеллекта навредят США. Такое мнение высказал вице-президент Nvidia Нед Финкл в беседе с агентством Bloomberg.

По мнению топ-менеджера компании из области разработки графических процессоров последствия от чрезмерных ограничений затронут весь мир, подтолкнув к поиску альтернативным технологиям, но цели по обеспечению национальной безопасности не достигнут.

«Администрации Байдена нет смысла контролировать повседневные компьютеры центров обработки данных и технологии, которые уже используются в игровых ПК по всему миру, замаскировав это под антикитайский шаг», — подчеркнул Финкл.

В пятницу издание iXBT написало, что компании AMD и Nvidia недавно представили свои новейшие мобильные компоненты: процессор Ryzen 9 9955HX3D и видеокарту GeForce RTX 5090 Laptop. Как пишет издание, пока что ноутбуки с таким железом представили лишь китайские бренды.

Ранее главу Nvidia Хуанга обвинили во лжи.

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