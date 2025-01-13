Эксперт заявил о внушительном подорожании аренды квартир по итогам 2024 года

Эксперт Луценко: аренда квартир всех типов за год подорожала до 31,4%

Аренда однокомнатных квартир повысилась в цене по итогам 2024 года на 31,4%, и в 2025 году активный рост ставок на аренду жилья продолжится, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Двухкомнатные квартиры, как отметил гендиректор «Мира квартир», поднялись в цене на 25,8%, трехкомнатные — на 27,6%. По его словам, стоимость аренды квартир повысилась внушительно. Для сравнения он привел показатели за 2023 год. По данным Луценко, в 2023 году однокомнатные квартиры выросли в цене на 22,2%, двухкомнатные — на 19,9%, трехкомнатные — на 15,6%.

Луценко объяснил рост цены аренды жилья повышением цен на все товары. Это, по его словам, сподвигло арендодателей поднять плату, а арендаторы приняли условия на фоне роста своих зарплат.

В ноябре руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников сообщил, что аренда квартир в России подорожает на 20-25% в 2025 году к текущим уровням. В результате купить жилье может быть более выгодным, чем снять: платеж по ипотеке, в отличие от стоимости аренды, останется неизменным, отмети он.

Ранее стало известно, что аренда квартир резко подорожает весной.