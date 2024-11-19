Россиян предупредили о подорожании аренды квартир в 2025 году

Аренда квартир в России подорожает на 20-25% в 2025 году к текущим уровням. В результате купить жилье может быть более выгодным, чем снять: платеж по ипотеке, в отличие от стоимости аренды, останется неизменным. Об этом «Газете.Ru» сказал руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.

«В настоящее время между арендой и обычной ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс — ежемесячный платеж по ипотеке под 25–28% пока существенно выше арендных ставок на аналогичное жилье. Однако эта разница быстро сокращается. Так что даже с ежемесячным платежом, который выходит за 100 тыс. рублей, стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берете сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать, и весьма существенно — вполне вероятно, что в следующем году рост составит также 20–25%, а при ускорении инфляции и дополнительном повышении ставок еще больше», — отметил эксперт.

Он привел пример недавней сделки: у одного из крупнейших застройщиков в Москве клиент приобрел в ипотеку трехкомнатную квартиру евроформата площадью 55 кв. м за 14 млн рублей: ипотека на срок 30 лет с первоначальным взносом 20%, по семейной ипотеке и с субсидированной ставкой от застройщика. Ежемесячный платеж составил в итоге чуть больше 60 тыс. рублей. Арендовать аналогичную квартиру в Москве сегодня можно от 75 тыс. рублей в месяц. При таких условиях, разумеется, решение о покупке в ипотеку выглядит гораздо более экономически обоснованно, чем аренда. Тем более что цены на аренду жилья продолжают активно расти, отметил Перевозников.

По его оценке, с начала года рост цен на аренду жилой недвижимости по всем регионам России составил более 20%. Так, снять однокомнатную квартиру в Москве можно от 60 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную — от 65 тыс. рублей, а трехкомнатную — от 75 тыс. рублей. И предпосылок к тому, что рост цен остановится, пока нет, уточнил Перевозников: инфляция находится на высоком уровне, возможен новый виток роста ключевой ставки ЦБ, которая стимулирует рост ставок аренды, и усиление дефицита вариантов жилья в аренду на фоне того, что квартиры освобождаются все реже.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута сказал «Газете.Ru», что арендаторы жилья часто сталкиваются с тремя рисками: мошенничество, проблемы с возвратом депозита, подорожание аренды.

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир.