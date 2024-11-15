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В Госдуме напомнили о правах созаемщиков по ипотеке на налоговый вычет

Депутат Чаплин: созаемщику по ипотеке полагается выплата налогового вычета

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«Газета.Ru»

Созаемщикам ипотеки полагается единоразовая выплата налогового вычета с покупки квартиры либо процентов по займу наравне с заемщиком. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей россиянам напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Среди требований для получения налогового вычета депутат привел в пример оформление доли собственности на созаемщика, а также статус налогоплательщика НДФЛ. Если созаемщиком является супруг, то вычет может распределяться в равных долях.

Что касается процесса оформления, то он такой же, как у человека, который берет кредит, отметил Чаплин.

«Созаемщики могут вернуть 13% от суммы до 2 миллионов рублей. Если стоимость жилья ниже, неполученный вычет можно использовать при покупке другой недвижимости», — пояснил он.

Вернуть можно и 13% от уплаченных процентов на сумму до 3 млн рублей, добавил парламентарий. Он посоветовал желающим получить полагающиеся им выплаты обратиться в налоговую службу лично или оставив заявку на сайте.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина призвала россиян активнее обращаться за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах. Она напомнила, что при перечислении средств на индивидуальный инвестиционный счет и при покупке жилья в ипотеку действует упрощенный порядок. При этом сценарии все данные в налоговую передают банки.

В целом налоговый вычет по НДФЛ в том числе можно получить по расходам на лечение и медикаменты, на обучение, на негосударственное пенсионное обеспечение, на физкультурно-оздоровительные услуги.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет до конца года.

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