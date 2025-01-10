В Британии заявили, что газа в местных хранилищах осталось всего на неделю

Запасы газа в хранилищах Великобритании находятся на «тревожно низком» уровне, после резкого похолодания топлива осталось менее, чем на неделю, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение оператора крупнейшего в стране газохранилища Centrica.

В заявлении Centrica сказано, что на 9 января запасы топлива в хранилищах страны на 26% ниже, чем в прошлом году, «это означает, что у Великобритании осталось запасов газа менее чем на неделю».

Как уточняет агентство, Британия в значительной степени зависит от газа для отопления своих домов, а также использует существенное количество топлива для выработки электроэнергии.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет. По данным агентства, огромные подземные хранилища европейского региона, которые действуют как буфер против более плотных потоков, заполнены чуть более чем на 70% по сравнению с примерно 86% год назад.

Ранее был назван объем топлива в европейских ГПХ после информации о стремительном сжигании газа.