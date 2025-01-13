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Стало известно, на сколько подорожали строительные материалы

«Ъ»: отделочные материалы стали дорожать вслед за ростом спроса
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость стройматериалов для офисов за прошлый год поднялась на 10,1%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании занимающейся управлением офисными пространствами Pridex.

Также за 2024 год на 12,9% повысились цена на отделочные материалы, инженерное оборудование подорожало на 16%.

По данным компании, заметнее всего за 2024 год подорожали воздуховоды и фасонные изделия (соединительные детали для монтажа труб) — на 43%. Для систем кондиционирования динамика составила 25%, стяжных и пиломатериалов — 20%. Меньше всего в цене поднялся гипсокартон — рост составил 4,7% за год.

При этом, пишет газета со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers, рынок стройматериалов поддерживает высокий спрос. За 2024 год девелоперы суммарно ввели 6,4 млн кв. м торговой, офисной и складской недвижимости в России, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

На прошлой неделе основатель строительной студии «Параллель» Тигран Симонян сообщил, что стоимость ремонта квартиры к апрелю повысится в России на 15%. А к концу года, по его словам, цены на ремонт повысятся на 20%. Причем в своих расчетах специалист не учитывает стоимость расходных материалов.

Ранее была названа средняя стоимость ремонта автомобиля в России.

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