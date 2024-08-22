Стало известно, что чаще всего покупают россияне онлайн

В первом полугодии 2024 года продукты питания стали самой популярной категорией товаров в российском онлайн-ретейле, обогнав электронику и одежду. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

(АКИТ).

Общий объем рынка e-commerce вырос на 40% год к году, достигнув 3,9 трлн руб. При этом на еду россияне потратили 588 млрд, или 15,8% от общего процента онлайн-заказов. Среди регионов наибольший рост показали Севастополь (+113%), Чеченская республика (99%) и Крым (92%). По уровню проникновения e-commerce лидирует Чукотка, где 34,8% всех розничных покупок совершается онлайн.

Артем Соколов, президент АКИТ, отмечает, что интернет-торговля стала решением для жителей регионов с неразвитым офлайн-ретейлом и сложными климатическими условиями.

Эксперты связывают рост продаж продуктов онлайн с расширением каналов доставки и ассортимента. Однако Сергей Миронов, председатель координационного совета федерации рестораторов и отельеров России, предупреждает о возможном удорожании доставки из-за дефицита курьеров.

До этого выяснилось , что крупнейшие российские маркетплейсы столкнулись с замедлением роста оборотов в первой половине 2024 года. Обороты таких площадок, как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет» выросли на 21%, что вдвое ниже, чем годом ранее.

Ранее был назван самый популярный в мире модный бренд.