Оман выразил заинтересованность в российских инвестициях

Оман заинтересован в привлечении инвестиций из России в различных секторах. Об этом газете «Известия» рассказали в правительстве султаната.

Как отмечает издание, в Омане есть стимулирующая инвестиционная среда, которая была создана с целью создания благоприятных условий для иностранного капитала.

«Мы регулярно встречаемся с российскими инвесторами, проходят взаимные визиты. Есть реальное стремление к инвестициям в секторах устойчивого развития, туризма, технологий и в других областях, в том числе промышленной. Мы рады этому и считаем, что это большой рынок с широкими возможностями», — сказал газете на полях форума «Оман и мир» министр жилищного строительства и городского планирования султаната Халфан бин Саид Аш-Шуайли.

Он выразил надежду, что торговый оборот его страны с РФ будет в будущем расти.

Как заявил «Известиям» генеральный директор государственного учреждения промышленных зон Madayen Халид бен Сулейман Ас-Салихи, Оман хочет кооперации с Россией в области инвестиций, промышленности, фармацевтики и в информационной сфере.

«У нас больше количество агентств, постоянно контактирующих с российской стороной. Инвестиции из России здесь приветствуются», — добавил он.

До этого старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов заявил, что Ближний Восток и Россия смотрят друг на друга как равноправные партнеры.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить в Оман.