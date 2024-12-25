Названо одно из новых направлений для российских туристов

«Известия»: в 2024 году Оман стал одним из новых направлений для россиян

В 2024 году Оман стал одним из новых направлений для российских туристов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на посольство РФ.

Ожидается, что поток туристов из России может вырасти на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув 70 тысяч человек.

«В последние годы мы активно развиваем сотрудничество с Султанатом Оман в области культуры и туризма. Мы замечаем значительный рост числа туристов из России. По предварительным данным, к концу 2024 года их количество может составить 70 тысяч», — сообщил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Осадчий, отметив, что в 2023 году Оман посетили 53 тысячи россиян.

Сейчас обе страны работают над упрощением визового режима.

«На повестке дня стоит вопрос подготовки межправительственного соглашения о взаимной отмене виз для граждан России и Омана. Работы в этом направлении продолжаются», — добавили в диппредставительстве. В настоящее время российские граждане могут оставаться в Омане до 14 дней без визы, а 30-дневную туристическую визу можно получить по прибытии в аэропорту Маската.

Рост интереса к Оману обусловлен его репутацией экзотического и безопасного направления с богатым культурным и природным наследием. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба, фьорды Мусандама, древние форты и уникальные традиции привлекают любителей необычных путешествий.

В российском посольстве также отмечают постоянный интерес граждан Омана к России. В основном они посещают Москву и Санкт-Петербург, а популярность Казани, Сочи и других городов также возрастает.

Ранее Александр Лукашенко вручил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина.