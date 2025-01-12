США нарастили импорт шоколада из РФ до трехлетнего максимума

По итогам 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили импорт российской продукции из какао. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По данным службы, в период с января по ноябрь прошлого года США закупили в России продуктов из какао почти на $2,5 млн. Показатель оказался в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом сам объем покупок стал максимальным с 2021 года.

Чаще всего США покупали у России шоколад и другие продукты из какао, например, конфеты. Также американской стороне поставляют в небольших объемах какао-порошок без добавок.

Накануне данные таможни США показали, что Штаты за период с января по ноябрь 2024 года сократили импорт палладия из РФ на 20%. Объем импорта за этот период составил $861,9 млн, что является минимумом с 2017 года. Несмотря на это, Россия все еще занимает первое место по объему экспорта этого металла в США.

Ранее Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ.