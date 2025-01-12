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США нарастили импорт шоколада из РФ до трехлетнего максимума

РИА: США втрое нарастили импорт шоколада и конфет из России
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Depositphotos

По итогам 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили импорт российской продукции из какао. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По данным службы, в период с января по ноябрь прошлого года США закупили в России продуктов из какао почти на $2,5 млн. Показатель оказался в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом сам объем покупок стал максимальным с 2021 года.

Чаще всего США покупали у России шоколад и другие продукты из какао, например, конфеты. Также американской стороне поставляют в небольших объемах какао-порошок без добавок.

Накануне данные таможни США показали, что Штаты за период с января по ноябрь 2024 года сократили импорт палладия из РФ на 20%. Объем импорта за этот период составил $861,9 млн, что является минимумом с 2017 года. Несмотря на это, Россия все еще занимает первое место по объему экспорта этого металла в США.

Ранее Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ.

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