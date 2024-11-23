Россияне значительно увеличили траты на товары из-за рубежа

Жители России потратили на товары из-за рубежа почти 190 млрд руб. за три квартала, что на 62% больше, чем в 2023 году. О росте трансграничной торговли сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По словам экспертов, рост оборотов, показатели которых в 2021 году составляли 317 млрд руб., сложно прогнозировать в связи с проблемами с логистикой и снижением в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию Российской Федерации товаров из наиболее дорогих категорий.

В октябре сообщалось, что ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

Ранее в России нашли вариант решения проблемы с внешними платежами.