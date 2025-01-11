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Южная Корея хочет участия США в мероприятиях АПЕК

«Рёнхап»: Южная Корея хочет участия представителей бизнеса США в саммите АПЕК
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Soo-hyeon Kim/Reuters

Южная Корея обратилась с просьбой к представителям крупнейших компаний США принять активное участие в мероприятиях форума АПЕК, который в 2025 году пройдет в Сеуле. Об этом пишет агентство »Рёнхап» со ссылкой на сообщение МИД Южной Кореи.

Встреча АПЕК пройдет в городе Кёнджу в Южной Корее. Ожидается, что в нем будут принимать участие представители 40 крупнейших ТНК (транс-национальных компаний) из США, таких как Microsoft, Google, Amazon, Visa и Qualcomm. Предполагается, что в Кёнджу пройдет около 200 мероприятий по линии АПЕК.

АПЕК — форум 21 экономики (включая Тайвань, Гонконг и РФ) Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в сфере либерализации торговли.

До этого Microsoft уступила статус самой дорогой компании США Nvidia.

Пять лет назад Nvidia не входила даже в двадцатку крупнейших американских компаний. Два года назад производитель чипов поднялся на десятую строчку. Год назад Nvidia замыкала топ-5 самых дорогих компаний США. Всего несколько месяцев назад капитализация Nvidia впервые преодолела отметку в $2 трлн.

Ранее Илон Маск отреагировал на утверждения о том, что он нелегально начал бизнес в США.

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