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Гонконгское издание обнаружило ущерб США от заморозки активов РФ

Asia Times: заморозка активов РФ на Западе нанесла ущерб США
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Заморозка активов РФ на Западе нанесла ущерб США. К такому выводу пришел аналитик базирующегося в Гонконге издания Asia Times Дэвид Голдман.

Экономист обратил внимание на то, что заморозка многомиллиардных российских активов в долларах и евро побудила Центробанки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции активно выводить средства из американских казначейских облигаций, отдавая предпочтение золоту как более надежному активу. По расчетам Голдмана, уменьшение зарубежных вложений в госдолг США усилило повышающее давление на доходность на 0,8%, что, по его словам, «весьма болезненно».

19 декабря саммит ЕС принял решение оставить российские активы замороженными до выплаты Украине компенсаций.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее Байден решил списать многомиллиардные долги Украины.

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