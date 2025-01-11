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Россиянам пообещали скидки в 50% на детские сладкие подарки

Экономист Балынин ожидает скидок в 50% на детские сладкие подарки к 20 января
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Скидки на детские сладкие новогодние подарки в российских магазинах уже достигли 10-20%, а к 20-м числам января могут составить 50%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пора начинать присматриваться к ценам на детские сладкие подарки. Торговые сети уже начинают делать скидки. Это связано с тем, что на новогодних праздниках многие из наборов не удалось продать, а до следующего Нового года они испортятся. Пока это 10-20%, к началу второй декады января скидки могут достигнуть 50%. Но при этом важно обращать внимание на состав подарочных наборов (иногда указанные скидки являются мнимыми: на самом деле там находятся конфеты, цены на которые изначально ниже)», — отметил экономист.

Он добавил, что важно учитывать срок годности: конфеты являются продуктом длительного срока годности, но, возможно, они изготовлены давно. По словам Балынина, иногда сборщики детских наборов помещают в них сладости с истекающим сроком годности.

По данным аналитического агентства EADaily на декабрь 2024 года, средняя цена подарка весом 500–600 граммов составляла около 791 рубля, а наборы весом 800–1000 граммов стоили в среднем 1300 рублей. В интернет-магазине «Детский мир» цены на новогодние сладкие подарки для детей начинались от 30 рублей и достигали 2992 рублей, в зависимости от наполнения и бренда.

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