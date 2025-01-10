США продлили лицензию на операции с рядом российских банков

США продлили лицензию на операции с некоторыми банками РФ до 12 марта 2025 года

США продлили действие генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять финансовые операции с рядом российских банков в сфере энергетики, до 12 марта 2025 года. Это следует из документа, опубликованного на сайте минфина Соединенных Штатов.

В нем уточняется, что речь идет об операциях, которые «обычно необходимы для завершения сделок, связанных с энергетическим сектором».

Лицензия изначально была введена в рамках указа американского президента №14024. Она позволяет проводить операции, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и продажей энергетических ресурсов, таких как нефть, природный газ, уголь и биотопливо.

США также продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с некоторыми банками РФ для обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября текущего года.

Лицензия позволяет совершать операции, связанные с такими проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. Ограничения лицензии предполагают исключение операций, которые имеют отношение к ряду отдельных проектов, таких как строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, а также дебетовых операций для Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.

Ранее сообщалось, что санкции США повлияли на платежи между Россией и ОАЭ.