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Экс-глава «Яндекса» сравнил отъезд из России с исходом из Египта

Экс-глава «Яндекса» Волож сравнил отъезд из РФ с исходом евреев из Египта
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Основатель и бывший глава «Яндекса», а ныне руководитель компании Nebius Аркадий Волож сравнил отъезд из РФ и продажу российской компании с исходом евреев из Египта. Такое сравнение он привел в интервью Bloomberg.

Бизнесмен отметил, что во время продажи российской части «Яндекса» за $5,4 млрд он «не все потерял».

«Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте», — сказал он.

Волож добавил, что удалил все приложения «Яндекса» в своем телефоне. На данный момент он не представляет, что сможет вернуться в Россию. Еще в середине прошлого года он заявлял об отсутствии связей с РФ.

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В декабре он заявил об уходе из «Яндекса». В августе 2023 года бизнесмен осудил военные действия России на Украине. Столь позднее заявление он объяснил необходимостью вывезти важных сотрудников из России.

Ранее в Евросоюзе рассказали о причинах снятия санкций с Воложа.

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