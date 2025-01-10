Экс-глава «Яндекса» сравнил отъезд из России с исходом из Египта

Экс-глава «Яндекса» Волож сравнил отъезд из РФ с исходом евреев из Египта

Основатель и бывший глава «Яндекса», а ныне руководитель компании Nebius Аркадий Волож сравнил отъезд из РФ и продажу российской компании с исходом евреев из Египта. Такое сравнение он привел в интервью Bloomberg.

Бизнесмен отметил, что во время продажи российской части «Яндекса» за $5,4 млрд он «не все потерял».

«Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте», — сказал он.

Волож добавил, что удалил все приложения «Яндекса» в своем телефоне. На данный момент он не представляет, что сможет вернуться в Россию. Еще в середине прошлого года он заявлял об отсутствии связей с РФ.

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В декабре он заявил об уходе из «Яндекса». В августе 2023 года бизнесмен осудил военные действия России на Украине. Столь позднее заявление он объяснил необходимостью вывезти важных сотрудников из России.

Ранее в Евросоюзе рассказали о причинах снятия санкций с Воложа.