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Волож заявил об отсутствии связей с Россией

Экс-глава «Яндекса» Волож заявил об отсутствии связей с Россией

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что после завершения продажи российского бизнеса полностью отделился от РФ. Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

По его словам, большая часть менеджмента его компании Nebius Group — из США и Европы.

«Мы настолько прозрачны, насколько это возможно. Иначе никто из наших деловых партнеров не стал бы с нами разговаривать. На сегодняшний день у нас нет никаких связей с Россией. От нас в сторону Москвы не отправляется ни байта данных. Все это сертифицировано одной из четырех крупнейших консалтинговых фирм», — заявил бизнесмен.

Он добавил, что его компания «должна быть святее папы римского».

15 июля сообщалось, что Волож вернется к управлению нидерландской компанией Yandex N.V. Отмечалось, что компания сменит название на Nebius Group. Yandex N.V. закрыла сделку по продаже своей российской части бизнеса. Она продала миноритарную долю в размере 28%.

В марте текущего года сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 млрд рублей.

Также сообщалось о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

Ранее с Воложа сняли антироссийские санкции.

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