Топ-менеджер призвал работать по 90 часов в неделю, как китайцы

Топ-менеджер индийского промышленного конгломерата Larsen & Toubro Сехарипурам Субраманьян пожаловался, что сотрудников невозможно заставить работать по 90 часов в неделю и выходить в смену по воскресеньям.

Он заявил, что был бы счастлив, если бы ему удалось заставить подчиненных работать семь дней в неделю, так как сам он трудится так же.

«Что ты делаешь, сидя дома? Как долго ты можешь пялиться на свою жену? Давай, иди в офис и начинай работать», — цитирует Субраманьяна портал Hindustan Times.

Топ-менеджер Larsen & Toubro поставил в пример китайцев, которые трудятся по 90 часов в неделю. По его словам, без усердного труда нельзя «быть на вершине мира». При этом про доплату за переработки он ничего не сказал.

Во второй половине декабря интернет-издание РБК написало, что Минэкономразвития предложило изменения в Трудовой кодекс для повышения гибкости рынка труда. Среди нововведений — увеличение лимита сверхурочной работы до четырех часов в день и 240 часов в год, а также оплата переработки свыше 120 часов в двойном размере. Также предлагается разрешить отзыв из отпуска работников вредных производств с их согласия и с оплатой в двойном размере.

Ранее стало известно, сколько россиян задумываются об увольнении вскоре после выхода на работу.