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Жители Судана не смогли получить напечатанные в России купюры

Reuters: многие жители Судана не смогли получить напечатанные в РФ банкноты
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Shutterstock

Часть жителей Судана вышли на протесты из-за того, что не могут получить новые купюры, напечатанные в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что решение суданского правительства ввести в оборот новые банкноты привело к увеличению банковских вкладов, а также росту расходов армии. При этом эксперты обратили внимание, что реформа исключила из финансового сектора миллионы граждан, проживающих в той части Судана, которую контролируют так называемые Силы быстрого реагирования (RSF). Сбережения этих людей стали бесполезными.

Протесты достигли Порт-Судана на северо-востоке. Как выяснилось, у многих людей по-прежнему нет документов, удостоверяющих личность и требующихся для открытия банковского счета. Они даже не владеют гаджетами для осуществления онлайн-переводов.

В ноябре прошлого года глава министерства энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид сообщал в интервью РИА Новости, что энергетические компании из России могут освоить более 20 нефтяных месторождений в африканской стране.

Ранее в МИД Судана раскрыли роль России в Африке.

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