Prada может купить Versace

klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Итальянский бренд по производству одежды, обуви и аксессуаров Prada рассматривает возможность покупки другого итальянского бренда Versace, сообщила ежедневная газета Il Sole 24 Ore.

По словам источника издания, модный дом в настоящее время консультируется по вопросу, стоит ли заключать сделку.

Как пишет издание, консультации начались после того, как стало известно о проблемах в сделке по объединению американского производителя одежды Capri и еще одного американского производителя Tapestry.

В апреле стало известно, что французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, в 2022 году временно закрывшие свои бутики в России, окончательно покинули московский ГУМ. На месте Fendi расположился магазин итальянского модного дома Pinko.

Летом интернет-издание РБК писало, что компания «Торговая галерея», на балансе которой находится комплекс «Модный сезон» на Охотном Ряду, собралась подавать заявление о собственном банкротстве.

Ранее стало известно, сколько компаний обанкротились в России с начала года.