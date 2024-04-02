Hermès и Fendi закрыли бутики в ГУМе

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, в 2022 году временно закрывшие свои бутики в России, окончательно покинули московский ГУМ. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что договоры аренды на указанные магазины у российских «дочек» компаний (АО «Эрмес Рус» и ООО «Фенди Ру») действовали до 31 декабря 2023 года.

В ГУМе подтвердили, что Hermès и Fendi больше не занимают помещения. На месте Fendi теперь расположился магазин итальянского модного дома Pinko, а по поводу площадки Hermès в настоящее время ведутся переговоры с претендентами.

Кроме того, Fendi, согласно отчетам российского юрлица, в текущем году окончательно закроет все свои магазины в России.

Начиная с весны 2022 года в связи с российской спецоперацией на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть рынок страны.

Ранее в России предложили ввести налог на роскошь.