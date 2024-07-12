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Стало известно, сколько компаний обанкротились в России с начала года

Число банкротств компаний в России за полгода выросло на 40%

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Shutterstock/KieferPix

В январе — июне банкротами в России были признаны 4363 юрлица, что на 40% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

Для сравнения: по итогам первых шести месяцев прошлого года число компаний-банкротов составило 3115.

Число банкротств в стране резко выросло после того, как в феврале Верховный суд РФ допустил возможность введения отечественными судами процедуры несостоятельности в отношении иностранных компаний, «имеющих тесную связь» с Россией, отмечает издание.

Пик прироста числа корпоративных банкротств пришелся на первые три месяца. Так, в январе — марте рост количества таких дел составил 53%. Во втором квартале темпы прироста замедлились до 30%.

До этого правительство Германии обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы банкротств в стране.

Ранее стало известно, может ли закредитованность удержать сотрудника на работе.

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