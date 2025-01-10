В Британии миллионер сообщил о банкротстве и исчез

Миллионер Карповски пропал после объявления о падении бизнеса на $1 млрд

Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies, занимающейся разработкой программного обеспечения, Грег Карповски исчез после того, как уведомил сотрудников о банкротстве фирмы, пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, два года назад Stenn Technologies оценивали в $1 млрд. 4 декабря Карповски в телефонном разговоре донес информацию о крахе компании до 250 сотрудников. Как пишет Bloomberg, глава компании на тот момент был уже не в Британии.

Вслед за банкротством Stenn о разорении заявили дочерние предприятия фирмы. Большинство работников этих компаний уволили. В следующей беседе, которая прошла через неделю, основатель Stenn не участвовал, пишет агентство.

Во второй половине декабря Bloomberg писал о сингапурском нефтяном магнате Лиме Ун Куине, который был объявлен банкротом. Основанная Лим Ун Куином компания Hin Leong Trading вела торговлю нефтепродуктами, производила смазочные материалы и управляла погрузочными терминалами и хранилищами. Однако после пандемии COVID-19 трейдер понес колоссальные убытки.

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