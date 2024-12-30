В Сингапуре обанкротился основатель нефтяного трейдера

Сингапурский нефтяной магнат Лим Ун Куин и его дети были объявлены банкротами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основанная Лим Ун Куином компания Hin Leong Trading вела торговлю нефтепродуктами, производила смазочные материалы и управляла погрузочными терминалами и хранилищами. Однако после пандемии COVID-19 трейдер понес колоссальные убытки.

В настоящее время компания обвиняется в сокрытии свыше $800 млн убытков и долгах более чем в 20 банках. В сентябре Высокий суд Сингапура принял решение о выплате $3,59 млрд ликвидаторам и банку-кредитору Hin Leong Trading. После этого 82-летний магнат заявил, что у него недостаточно активов для выплаты выплатить всех долгов, и поэтому он подаст заявление о банкротстве.

В ноябре Лим Ун Куина приговорили к тюремному заключению за мошенничество и подстрекательство к подделке документов. Приговор пока в законную силу не вступил.

23 декабря сообщалось, что процедура банкротства в отношении экс-владельца издателя российской версии журнала Forbes — ООО «ФАФ медиа», которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову, прекращена по решению Арбитражного суда Москвы.

Ранее Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве.