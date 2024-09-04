Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как не разориться из-за криптомошенников

Со-основатель Crypto-A Нариньяни: есть способы защититься от криптомошенников

close
Depositphotos

Пользователям криптокошельков нужно проявлять осторожность, чтобы не попасться в руки мошенников и не остаться без средств. В первую очередь им важно хранить тайну своего секретного кода, а также быть внимательными к вопросу вывода криптовалюты, объяснила в беседе с 360.ru эксперт агентства Crypto-A Алена Нариньяни.

Эксперт призвала помнить россиян, что они сами отвечают за свой криптокошелек, а сохранность пароля – это главное условие целости денег. Выдавать секретный код нельзя никому ни при каких обстоятельствах – сотрудники биржи никогда не будут запрашивать подобные данные, подчеркнула Нариньяни.

Второе правило – это внимательность к обмену и выводу крипты на карту.

«Если ты выбираешь эту площадку в интернете, обращай внимание на отзывы. Смотри, чтобы там было много положительных сделок, смотри, чтобы люди не жаловались на то, что сделка не прошла и что-то не пришло», — объяснила специалист.

Ни в коем случае нельзя соглашаться на обмен валюты с рук, так как переведенные средства с криптокошелька вернуть невозможно, заключила Нариньяни.

Росфинмониторинг до этого сообщил, что в России наблюдаются тенденции к росту оборота криптовалют после некоторого спада в 2022 году.

Эксперт ранее рассказал, как отличить законный проект в криптовалюте от пирамиды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами