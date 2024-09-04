Россиянам объяснили, как не разориться из-за криптомошенников

Пользователям криптокошельков нужно проявлять осторожность, чтобы не попасться в руки мошенников и не остаться без средств. В первую очередь им важно хранить тайну своего секретного кода, а также быть внимательными к вопросу вывода криптовалюты, объяснила в беседе с 360.ru эксперт агентства Crypto-A Алена Нариньяни.

Эксперт призвала помнить россиян, что они сами отвечают за свой криптокошелек, а сохранность пароля – это главное условие целости денег. Выдавать секретный код нельзя никому ни при каких обстоятельствах – сотрудники биржи никогда не будут запрашивать подобные данные, подчеркнула Нариньяни.

Второе правило – это внимательность к обмену и выводу крипты на карту.

«Если ты выбираешь эту площадку в интернете, обращай внимание на отзывы. Смотри, чтобы там было много положительных сделок, смотри, чтобы люди не жаловались на то, что сделка не прошла и что-то не пришло», — объяснила специалист.

Ни в коем случае нельзя соглашаться на обмен валюты с рук, так как переведенные средства с криптокошелька вернуть невозможно, заключила Нариньяни.

Росфинмониторинг до этого сообщил, что в России наблюдаются тенденции к росту оборота криптовалют после некоторого спада в 2022 году.

Эксперт ранее рассказал, как отличить законный проект в криптовалюте от пирамиды.