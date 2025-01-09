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Названы пять самых популярных китайских авто на рынке в 2024 году

«Автостат Инфо» назвал пять самых популярных китайских авто в России
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Haval

В России самым популярным новым китайским автомобилем по итогам 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Haval Jolion стал в 2024 году самым продаваемым китайским автомобилем. Кроссовер разошелся на рынке России в количестве 84,2 тыс. единиц, что на 51% выше результата за 2023 год (56 тыс. единиц). Два следующих места в рейтинге заняли Chery Tiggo 7 Pro Max (62,2 тыс. единиц, +558%) и Chery Tiggo 4 Pro (52,8 тыс. единиц, +64%)», - говорится в сообщении портала.

Топ-5 за год дополнили Geely Monjaro с результатом 47 тыс. проданных машин (+138%) и Omoda C5 – 38,5 тыс. автомобилей (+7%).

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее российскому авторынку предрекли обрушение на 20%.

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