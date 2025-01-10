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Стало известно, сколько россияне потратили на новогодние праздники

«Профи.ру»: треть россиян потратили на новогодние праздники 100 тыс. рублей
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Pexels

Почти 50% россиян не смогли избежать перерасхода своего бюджета в канун Нового года, сообщило издание «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Профи.ру».

Из числа тех, кто потратился на Новый год, 31% израсходовали до 100 тысяч рублей. 23% из таких респондентов разорились на 20–50 тысяч рублей. Еще 16% сообщили, что на новогодние праздники потратили до 150 тысяч рублей, 8% — до 200 тысяч. 4% опрошенных потратили на празднование от 200 до 500 тысяч рублей, 2% рассказали, что потратили сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.

70% участников исследования назвали основной частью расходов подарки для близких, 58% — покупку продуктов к новогоднему столу и посещение ресторанов. 35% респондентов потратились на украшение дома (приобретение елки, игрушек и гирлянд). А еще 24% — на такие развлечения, как посещение катка или новогодней ярмарки.

В пятницу стало известно, что 62% россиян работали в период с 30 декабря по 8 января.

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