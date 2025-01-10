Стало известно, насколько выросли доходы стоматологов в 2024 году

DentalData: продажи стоматологических услуг в России в 2024 году выросли на 15%

Объем российского рынка частных стоматологических услуг по итогам прошлого года вырос на 15,4%, до 717 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты компании DentalData.

Как уточнили аналитики компании, рост оказался выше относительно года ранее, когда сегмент вырос на 11,1%.

«Ведомости» также опросили сети частных стоматологий и клиник, которые предоставляют соответствующие услуги. Там также ожидают роста доходов за прошедший год. Представитель компании «Белгравия дентал» спрогнозировал рост выручки сети в 2024 году на 21% относительно 2023 года, в группе «Медси» ожидают прирост на 20%, в «Будь здоров» — в среднем на 19%.

Во второй половине декабря «Ведомости» писали, что несколько частных медицинских клиник анонсировали повышение тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 года из-за медицинской инфляции (составляет около 10%).

На этой неделе «Российская газета» написала, что российские страховые компании с Нового года имеют возможность предлагать клиентам приобретать полисы долевого страхования жизни.

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