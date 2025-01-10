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Крупный брокер повысит цены за переводы долларов

«Финам» повысит комиссию за вывод с брокерского счета долларов и тенге до 3%
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Depositphotos

Инвестиционная компания «Финам» поднимет комиссию за перевод долларов, евро и казахских тенге с брокерского счета во все банки до 3%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение компании, разосланное в личные кабинеты клиентов.

В уведомлении сказано, что за ввод долларов и евро на счет комиссию брать не будут, а за пополнение счета в тенге брокер возьмет комиссию 0,2%. Изменения вступят в силу с 13 января.

Кроме того, брокер запланировал брать с клиентов комиссию за обработку поручения на вывод долларов и евро. При выводе на карту любого банка обработка поручения составит 0,3% от переводимой суммы. В компании уточнили, что сумма взимания составит не менее $30 и не более $150.

В пятницу интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение представителя «Ростелекома» написало, что эта телекоммуникационная компания с января 2025 года повысила цены на ряде архивных тарифов в среднем на 5%.

Во второй половине ноября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

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