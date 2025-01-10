Крупный брокер повысит цены за переводы долларов

«Финам» повысит комиссию за вывод с брокерского счета долларов и тенге до 3%

Инвестиционная компания «Финам» поднимет комиссию за перевод долларов, евро и казахских тенге с брокерского счета во все банки до 3%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение компании, разосланное в личные кабинеты клиентов.

В уведомлении сказано, что за ввод долларов и евро на счет комиссию брать не будут, а за пополнение счета в тенге брокер возьмет комиссию 0,2%. Изменения вступят в силу с 13 января.

Кроме того, брокер запланировал брать с клиентов комиссию за обработку поручения на вывод долларов и евро. При выводе на карту любого банка обработка поручения составит 0,3% от переводимой суммы. В компании уточнили, что сумма взимания составит не менее $30 и не более $150.

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