В России подорожал домашний интернет

«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифов

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» с января 2025 года повысила цены на ряде архивных тарифов в среднем на 5%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение представителя компании.

Как отметил собеседник издания, заранее о повышении цен на услуги связи в компании не предупреждали, абоненты увидят обновленные тарифы в счетах за январь и в личном кабинете.

Представитель «Ростелекома» подчеркнул, что архивные тарифы вводили, когда уровень ключевой ставки был совершенно другим и себестоимость была другой. Инфляцию никто не отрицает, добавил он.

В октябре издание «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный агентством TelecomDaily, написало, что в 2025 году почти половина российских операторов связи планирует повышение тарифов на 10-15%. При этом пятая часть опрошенных компаний планирует поднять тарифы на 20% и более.

«Известия» отмечают, что некоторые операторы уже начали повышать цены — например, МТС предупредило пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.