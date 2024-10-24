В следующем году услуги связи могут подорожать на 10-20%

В следующем году почти половина российских операторов связи планирует повышение тарифов на 10-15%. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный агентством TelecomDaily, пишут «Известия».

При этом пятая часть от опрошенных компаний планирует поднять тарифы на 20% и более. Это объясняется ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, увеличением расходов на персонал и других издержек.

«Известия» отмечают, что некоторые операторы уже начали повышать цены — например, МТС предупредило пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей.

Основными факторами, влияющими на развитие отрасли в 2024 году, операторы назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости, дефицит кадров и государственное регулирование.

14 октября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ПАО «МТС» направить в российский бюджет 3 млрд рублей, которые, по данным ведомства, компания получила незаконным путем. Причиной стало случившееся в апреле и мае повышение тарифов для 30 млн абонентов в среднем на 8%.

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