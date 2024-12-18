Азиатская страна нарастила объем поставок мотоциклов в Россию

Взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн), пишет агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные японского минфина.

Тем не менее объем поставок мотоциклов из Японии в Россию вырос на 121,8%. Ввоз в Россию запчастей для машин увеличился на 7,6%. Кроме того, японские компании нарастили поставки медицинских товаров на 13,6%.

В то же время поставки российской рыбы в Японию снизились на 24,1%, зерновых — на 30,3%, чугуна и стали — на 94%.

В октябре РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы спрогнозировало, что товарооборот России и США при сохранении тенденций сократится по итогам 2024 года до $3,7 млрд. Российский экспорт в США за период с января по август составил $2,26 млрд против $3,4 млрд годом ранее, писало агентство. Специалисты отмечали, что в течение года поставки могут достичь примерно $3,12 млрд.

Ранее стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году.