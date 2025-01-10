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Прирост наличных денег оказался самым низким за девять лет

РБК: прирост наличных средств в России оказался самым низким за девять лет
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Shutterstock

Объем наличных денег в обращении россиян может показать самый слабый прирост за девять лет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои подсчеты данных Центробанка.

На 1 декабря прошлого года на руках у граждан вне банков находилось 17,85 трлн руб. За 11 месяцев показатель сократился на 474,7 млрд руб., при этом в декабре объем наличности вырос на 591,6 млрд руб.

По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн руб., прибавив за год 116,9 млрд руб. (0,6%).

Это в разы ниже значений прошлых лет — в 2023 году объем наличных увеличился на 1,97 трлн руб., подчеркивает издание.

Как пояснил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, перетоку денег в безналичную форму в основном способствовало повышение ключевой ставки ЦБ.

В декабре в Банке России дали прогноз, что инфляция в стране может достигнуть пика в апреле 2025 года.

Ранее в ЦБ оценили вероятность отмены наличных.

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