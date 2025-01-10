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Республика Сербская хочет заключить долгосрочный контракт с «Газпромом»

Республика Сербская хочет заключить с «Газпромом» новый контракт на поставки газа
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Shutterstock

Власти Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, намерены заключить долгосрочное соглашение с «Газпромом» на поставки российского газа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительственное бюро по связям с общественностью.

В правительстве отметили, что сотрудничество с Россией остается ключевым для энергетического сектора региона, так как республика на протяжении долгого времени получала газ по наиболее выгодной цене в регионе. Власти заявили, что их цель — закрепить такие условия в новом долгосрочном контракте.

«Наша цель — получить долгосрочный контракт на поставку газа, и мы уверены, что «Газпром» поддержит договоренности всех [народов] в Боснии и Герцеговине», — добавили в кабмине.

Текущий договор между «Газпромом» и Республикой Сербской истекает в конце года. Представители правительства выразили уверенность, что российская сторона поддержит достигнутые договоренности. Российский газ поступает в регион через «Турецкий поток», а затем транзитом по Болгарии через европейскую газотранспортную систему.

2 января министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявляла, что остановка транзита российского газа через Украину не нанесет ущерба Сербии, поскольку республика снабжается энергоносителями по другому маршруту.

Ранее сообщалось, что Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ.

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