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Компания из холдинга «Черкизово» выкупила «Утиные фермы» за 850 млн рублей

«Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы» за 850 млн рублей

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Shutterstock

АО «Куриное царство», входящее в холдинг «Черкизово», победило на торгах по продаже производственно-технологического комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на конкурсного управляющего челябинского предприятия на Федресурсе.

Торги прошли 12 ноября. В них могли участвовать только две компании — «Куриное царство» и ООО «Племенной конный завод «Дубровский», которая в итоге отказалась от аукциона.

Стартовая цена «Утиной фермы» составила 845,4 млн рублей. «Куриное царство» предложило 850,01 млн, победив тем самым в торгах по минимальной цене.

«Утиные фермы» ранее уже выставляли на торги. В феврале прошлого года предприятие удалось продать только с пятой попытки. Его стоимость тогда составила 308,5 млн рублей при стартовой цене 487,98 млн. Однако «Куриное царство» и ПКЗ «Дубровский» оспорили в Арбитражном суде Челябинской области результат торгов. В апреле 2024 года суд признал аукцион недействительным.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что крупнейшее украинское предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд продали компании, владельцем которой является азербайджанский предприниматель Насиб Хасанов. Он уточнил, что речь идет об «Объединенной горно-химической компании».

Ранее Росимущество потребовало изъятия объектов на бывшем заводе Heineken.

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