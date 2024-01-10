Глава Рослесхоза заверил, что Китай не вырубает сибирские леса

Утверждения о том, что Китай якобы вырубает всю сибирскую тайгу — это миф. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия заготавливает менее трети от того объема леса, который может рубить ежегодно — 600 млн. куб. метров. Советников отметил, что несколько лет подряд в РФ сажают больше леса, чем вырубается. Он заверил, что ведомство пристально следит за состоянием лесов.

Глава Рослесхоза подчеркнул, что лес — возобновляемый ресурс, поэтому опасаться его вырубки не стоит. По данным Рослесинфорга, в 2023 году экспорт российской древесины снизился на 7% до 25 млн кубометров. При этом доля поставок в Азию выросла на 12%. Крупнейшим импортером остается Китай.

В конце декабря генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог Елена Есина перечислила главные экологические проблемы России. По мнению эксперта главными проблемами в РФ является загрязнение воздуха и воды вследствие массового использования пестицидов, вырубки леса и неэффективности переоборудования предприятий под новые экологические стандарты.

Ранее был найден способ восстановить тропические леса после вырубки.