Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Рослесхоза заверил, что Китай не вырубает сибирские леса

Глава Рослесхоза назвал мифом опасения по поводу вырубки Сибири Китаем

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

Утверждения о том, что Китай якобы вырубает всю сибирскую тайгу — это миф. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия заготавливает менее трети от того объема леса, который может рубить ежегодно — 600 млн. куб. метров. Советников отметил, что несколько лет подряд в РФ сажают больше леса, чем вырубается. Он заверил, что ведомство пристально следит за состоянием лесов.

Глава Рослесхоза подчеркнул, что лес — возобновляемый ресурс, поэтому опасаться его вырубки не стоит. По данным Рослесинфорга, в 2023 году экспорт российской древесины снизился на 7% до 25 млн кубометров. При этом доля поставок в Азию выросла на 12%. Крупнейшим импортером остается Китай.

В конце декабря генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог Елена Есина перечислила главные экологические проблемы России. По мнению эксперта главными проблемами в РФ является загрязнение воздуха и воды вследствие массового использования пестицидов, вырубки леса и неэффективности переоборудования предприятий под новые экологические стандарты.

Ранее был найден способ восстановить тропические леса после вырубки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами