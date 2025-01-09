Срок открытия дороги для защиты Прибалтики от России сдвинули из-за нехватки денег

Срок открытия железнодорожной трассы Rail Baltica, которую строят для защиты Прибалтики от России, сдвинулся на 2030-й год из-за инфляции, пишет агентство Bloomberg.

Как уточняется издание, со старта проекта в 2010 году прогнозируемые расходы резко возросли с €5,8 млрд до €15,3 млрд. Причем большую часть трат не получится покрыть ассигнованиями. К октябрю дефицит бюджета на строительство этой дороги достиг €10 млрд.

Bloomberg пишет, что в задержке открытия проекта винят инфляцию, темпы роста которой в балтийских странах превышали 20%. По прогнозам аналитиков, отмечает агентство, некоторые части Rail Baltica не получится реализовать в полной мере, как это было запланировано, даже если будет получено больше финансирования.

В июне чешское издание Lidovky написало, что Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер». В публикации говорилось, что в Европе образуется новый железный занавес по прошествии 78 лет с Фултонской речи премьера Британии Уинстона Черчилля.

Ранее в Эстонии предложили закрыть границу с Россией.