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В России сократили расходы на разработку сетей связи 5G и 6G

Forbes: расходы на разработку сетей 5G и 6G в России сократят в 10 раз
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John Locher/AP

На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в перспективе шести лет власти России планируют потратить лишь 2,25 млрд рублей, то есть в 10 раз меньше предполагаемых трат на эти цели, пишет журнал Forbes со ссылкой на сообщение осведомленного источника в телекоммуникационной отрасли и в российской IT-индустрии.

В течение трех лет из бюджета планируют выделять по 250 млн руб., затем в следующие три года — по 500 млн руб. Ровно столько же должно поступить разработчикам из источников вне российского бюджета, таким образом, общая сумма финансирования этих проектов составит 4,5 млрд рублей.

При этом выбранные ответственными за проект НИИ радио и Сколковский институт науки и технологий в рамках созданной ими дорожной карты, пишет журнал, не ожидали предъявления требований по софинансированию. При обсуждении проекта они указывали, что самостоятельно привлечь деньги в объеме, сравнимом с государственными расходами, не представляется возможным.

Во второй половине октября интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что развитие 5G и 6G в России неизбежно и является вопросом времени. Однако большинство россиян не заметят перехода операторов на сети нового поколения, поскольку они в первую очередь нужны «не для людей, а для машин».

Ранее в «Сколково» оценили возможность развивать 6G в России в обход 5G.

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