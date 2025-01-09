Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники в российских компаниях массово увольняются

«Ведомости»: 76 % компаний РФ планируют активно набирать сотрудников в 2025 году
close
Евгений Биятов/РИА Новости

76% российских компаний в 2025 году намерены активно набирать новых сотрудников на фоне крайне высокой текучести кадров, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков HR-холдинга Ventra, опросивших 900 работодателей из разных сфер бизнеса.

По результатам опроса, в 2024 году 61% российских компаний нанимали новых сотрудников на регулярной основе. Только 27% отечественных работодателей не прибегали к активному найму, а еще 12% провели ряд сокращений.

Текучесть кадров представляет собой показатель, отражающий количество сотрудников, покидающих компанию в течение определенного периода времени. Как уточняют эксперты, подобная проблема в 2024 году затронула большинство ключевых отраслей российской экономики. Такая тенденция продлится и в этом году.

В середине декабря бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков сообщил, что тренд на частую смену работы сотрудниками, так называемый джоб-хоппинг, набирает обороты в России. По данным последних опросов, каждый пятый россиянин меняет работу раз в 2-3 года, сказал он.

Ранее российские работодатели назвали самые большие затраты бизнеса в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами