Сотрудники в российских компаниях массово увольняются

76% российских компаний в 2025 году намерены активно набирать новых сотрудников на фоне крайне высокой текучести кадров, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков HR-холдинга Ventra, опросивших 900 работодателей из разных сфер бизнеса.

По результатам опроса, в 2024 году 61% российских компаний нанимали новых сотрудников на регулярной основе. Только 27% отечественных работодателей не прибегали к активному найму, а еще 12% провели ряд сокращений.

Текучесть кадров представляет собой показатель, отражающий количество сотрудников, покидающих компанию в течение определенного периода времени. Как уточняют эксперты, подобная проблема в 2024 году затронула большинство ключевых отраслей российской экономики. Такая тенденция продлится и в этом году.

В середине декабря бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков сообщил, что тренд на частую смену работы сотрудниками, так называемый джоб-хоппинг, набирает обороты в России. По данным последних опросов, каждый пятый россиянин меняет работу раз в 2-3 года, сказал он.

Ранее российские работодатели назвали самые большие затраты бизнеса в 2024 году.