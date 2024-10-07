Российские работодатели назвали самые большие затраты бизнеса в 2024 году

Основную долю расходов для работодателей составляют налоги и страховые взносы (66%). Около трети (35%) называют самой затратной категорией траты на оборудование рабочих мест, аренду офисов и коммунальные услуги. Это показало исследование сервиса СберПодбор, сети «Пятeрочка» и маркетингового агентства icontext, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 30% участников опроса признают дорогими покупку программного обеспечения, лицензии и оборудования для работы сотрудников.

Расходы на наем персонала, включая рекламные кампании, собеседования и обучение становятся для компаний самой дорогой категорией расходов после вышеперечисленных трат. Это подтверждает каждый четвертый (23%) работодатель. Почти столько же — 22% — сильно тратятся на медицинское обслуживание для сотрудников.

Каждый пятый опрошенный причисляет к затратным расходам командировки и все, что с ними связано, а каждый десятый — расходы на обучение (курсы повышения квалификации, тренинги и семинары для сотрудников).

close СберПодбор/Icontext

Как правило, поиск сотрудников на вакантные позиции отнимает много времени и денег. На закрытие одной вакансии может уходить до нескольких месяцев. Также остро для бизнеса, особенно молодого, стоит вопрос массового подбора — когда в сжатые сроки нужно нанять большое количество персонала.

Согласно прошлогоднему исследованию, 84% работодателей применяют digital-инструменты для привлечения массового и линейного персонала. Поэтому правильно выбранные инструменты могут сэкономить компании ресурсы и направить их в другое русло.

«Соискатель должен понимать, чем конкретное предложение выгодно отличается на фоне аналогичных. Поэтому, как и в маркетинге, для работодателя теперь крайне важно точно определить целевую аудиторию и найти «УТП» вакансии. Среди каналов продвижения вакансий основными остаются профильные сервисы и сообщества. Они содержат аудиторию, уже находящуюся в активном поиске работы. Важно актуализировать и обновлять собственный сайт с вакансиями, если такой имеется. А также рассказывать о себе как о надежном и привлекательном работодателе во всех актуальных соцсетях, которые у вас есть. В нашей практике маркетингового подхода к массовому подбору отлично себя зарекомендовали посевы в Telegram (с приоритетом на профильные каналы), таргетированная и, конечно же, контекстная реклама. Медийную рекламу стоит использовать, соблюдая особые правила. Во-первых, нужно быть готовыми детально анализировать трафик по аудитории, которая соприкасалась с рекламой. Во-вторых, необходимо уметь оценивать влияние такого типа трафика на все остальные рекламные источники, включая ситуации, когда люди уже напрямую искали работу в этой компании», — отмечает директор по работе с клиентами icontext Андрей Ивашко.

Фактические затраты работодателей на персонал далеко не всегда совпадают с желаемыми. Например, важнейшей статьей расходов они признают обучение персонала — так отвечает ровно треть респондентов. Еще чуть меньше (29%) называют бонусы и привилегии важной категорией. По 28% опрошенных считают стоящими затрат ДМС и привлечение персонала, HR-маркетинг.

Работу с брендом работодателя относят к важным расходам 23% опрошенных, а корпоративы и праздники — 19%. Чуть меньше — 15% представителей компаний — не делают ставку на одну категорию расходов и называют важными все.

close СберПодбор/Icontext

Другими важными статьями расходов по итогам исследования оказались внутренние коммуникации — 14%, массовый подбор — 12%, расходы на подарки — 8%.

Вопрос массового подбора особенно актуален для компаний из сектора продуктового ретейла. Руководитель направления обеспечения линейным персоналом торговой сети «Пятерочка» Юрий Кондратьев обращает внимание на важность справедливого и гибкого подхода в поиске сотрудников.

«В последние несколько лет, начиная с пандемии, конкуренция за синие воротнички начала набирать обороты, это особенно чувствуется в сфере розничной торговли, где по оценкам hh.ru на одну публикацию вакансии приходится всего 1,3 резюме, при том, что под одной публикацией, могут скрываться 2-3 вакансии. Быть в первых строчках выдачи на работных сайтах уже недостаточно, работодатель вынужден использовать инструменты маркетинга, чтобы уметь грамотно и наглядно рассказывать о своих преимуществах. Таким образом, недостаточно, как ранее, быть представленным на работных порталах, необходимо вкладываться в лидогенерацию и даже в охватные рекламные кампании, формировать знание и использовать персонализацию для увеличения конверсии», — отмечает Кондратьев.

Представители компаний также ответили на вопрос о затратах на бонусы для всех сотрудников. Большинство из них, а именно 39% опрошенных, готовы выделять на бонусы и премии до 10% от общего бюджета компании. Около четверти (26%) признаются, что вообще не тратят на это денег.

От 10 до 15% из бюджета способны выделять на бонусы всего 15% работодателей. 6% опрошенных тратят на эту категорию 16-20%, в совокупности 9% тратят от 21 до 40%.

Всего 4% выделяют на бонусы больше половины бюджета компании и еще 1% — от 41 до 50%.

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