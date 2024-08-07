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Российские фильмы собрали 5,4 млрд рублей кассовых сборов за два месяца

Касса российских фильмов стала максимальной за три года, собрав 5,4 млрд рублей

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Depositphotos

Отечественные фильмы собрали 5,4 млрд рублей за два летних месяца. Это максимальные кассовые сборы за последние три года в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

В ведомстве подчеркнули, что 16,3 млн россиян посетили российские кинотеатры в июне-июле 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года нынешняя касса увеличилась на 1,5 млрд рублей и на 3 млрд рублей по отношению к 2022 году. Лидерами проката стали «Майор Гром: Игра» и «Манюня: Приключения в Москве».

Кинокомикс «Майор Гром: Игра» собрал в прокате 530 млн рублей при ожидаемых 2 млрд. В июне председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков объяснил низкие сборы картины тем, что она вышла не в то время — в разгар экзаменов. Идеальной датой проката он назвал 1 января.

В начале июня сообщалось, что фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате «Майора Грома». По сюжету фильма Манюня и ее подруги Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Сюжет разворачивается в 1980-х. В Москве девочек ждут удивительные встречи — в том числе с актером Юрием Никулиным.

Ранее стало известно, что футболист Дзюба снялся в новом сезоне сериала «Бедный олигарх».

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