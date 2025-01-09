Биткоины осужденного за взятку следователя передают государству

Биткоины бывшего руководителя следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, которого осудили за получение рекордной взятки в криптовалюте, начали обращать в доход государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

В рамках исполнительного производства государству передают биткоины, эквивалентные сумме, превышающей 1 млрд рублей. Их будут содержать на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X, отмечает агентство.

Также на имущество бывшего сотрудника СК России наложили арест. Кроме того, с Тамбиева взыскивают исполнительные сборы на сумму 15 тыс. рублей.

8 октября 2024 года сообщалось, что Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы со штрафом 500 млн рублей по делу о получении рекордной взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Его отправили в колонию строгого режима и лишили звания майора. После освобождения экс-следователю на 12 лет запрещено занимать руководящие должности.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Марат Тамбиев получал от участников хакерской группировки Infraud Organization деньги за принятие им разных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в следственный изолятор, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткоина, или 14 млрд рублей. Половина из них была передана Тамбиеву. Коды к криптокошелькам он хранил в папке ноутбука под названием «Пенсия».

Ранее сообщалось, что в Москве двух адвокатов подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей.