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Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки в кризис

Экономист Белянчикова: в кризис нужна финансовая подушка от трех зарплат
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Оптимальная финансовая подушка в период кризиса — от трех зарплат, лучше 6-12 зарплат. Об этом «Газете.Ru» сказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«На период финансовых штормов неплохо иметь финансовую подушку. Оптимально, чтобы она состояла из трех частей: наличные на экстренный случай, средства во вкладах и на накопительных счетах, средства в «тихой гавани» — альтернативных инвестициях (например, золоте или валюте). Необходимо только помнить, что средства на «металлических» счетах даже в кризисную эпоху не только растут, но и падают, а цена покупки и продажи золота в банках сильно различаются (в экстренном случае вас ждут потери на спрэде). Размер финансовой подушки должен быть не менее трех среднемесячных зарплат (лучше шести или даже 12)», — отметила экономист.

По данным опроса НАФИ, 46% россиян заявили о наличии финансовой подушки безопасности, позволяющей сохранить привычный уровень жизни в случае потери дохода. 27% опрошенных имеют сбережения, которых хватит на три и более месяцев без дохода. 19% респондентов сообщили, что их накоплений хватит менее чем на неделю.

Ранее россияне назвали оптимальный размер пассивного дохода.

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