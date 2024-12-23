Маск похвалил Дурова на фоне успеха Telegram

Маск похвалил Дурова после выхода Telegram на прибыль с начала монетизации

Американский предприниматель Илон Маск похвалил Павла Дурова после его заявления о том, что Telegram впервые вышел на прибыль с момента начала монетизации. Соответствующий пост Маск опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Отличная работа», — написал Маск.

В понедельник Дуров сообщил, что за три года с начала программы монетизации мессенджер наконец добился прибыльности, а общая выручка в 2024 году превысила $1 млрд. Он отметил, что число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 миллионов, а доходы от рекламы увеличились в несколько раз, что позволило завершить год с денежными резервами свыше 500 миллионов долларов.

Инновации в монетизации Telegram в текущем году — (звезды, подарки, мини-приложения, партнерская платформа — демонстрируют, что платформы соцсетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей, добавил предприниматель.

Стоит отметить, что Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X. При этом аккаунт Маска является единственной подпиской Дурова, тогда как Маск подписан на более чем 900 аккаунтов.

Ранее мошенники в Telegram научились красть деньги через схему с «лайками».