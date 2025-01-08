Названо самое популярное туристическое направление у россиян

Таиланд станет самым популярным направлением у туристов из России после каникул

25% российских туристов выбрали для себя после январских праздников поездки в Таиланд, это направление занимает самую большую долю в структуре заграничных поездок граждан России, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, аналитики которого проанализировали отельные бронирования на январь, исключая новогодние праздники.

При этом годом ранее, отметили в компании, число бронирований, относящихся к этой туристической стране, было выше на четверть. Второе место заняла Турция, где будут отдыхать 6,4% путешественников (-29%), третья — Италия с долей 5,7% (+21%)»

Также в компании отметили, что спрос на поездки после новогодних праздников из России в Китай вырос в четыре раза за год, а во Вьетнам — в два раза.

Как добавил в компании, большинство клиентов сервиса собираются отправиться отдыхать за границу — 63% бронирований приходятся на другие страны.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на данные OneTwoTrip писал, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%.

Ранее было названо число россиян, посетивших Кубу в 2024 году.